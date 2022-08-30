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ارتفاع صادرات إيران إلى أرمينيا بنسبة 37 %

إن صادرات إيران إلى أرمينيا شهدت تطورا وارتفعت إلى 560 مليون دولار ونعتزم زيادتها إلى مليار دولار بالتعاون مع السلطات الأرمينية.
رمز الخبر: ۶۶۶۳۱
تأريخ النشر: 28 August 2022

قال السفير الإيراني في أرمينيا عباس ظهوري إن صادرات البلاد إلى أرمينيا في العام الجاري نمت بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف ظهوري اليوم السبت في اجتماع مع مسؤولين محليين من محافظة زنجان شمال غرب البلاد أن أرمينيا مهمة بالنسبة لنا فبالإضافة إلى أسواقها تعتبر جسرا لاتصال آمن وقوي للتبادلات التجارية مع دول الاتحاد الأوراسي والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وأكد ظهوري أن هناك العديد من المشاريع المهمة على جدول أعمال اللجنة المشتركة لإيران وأرمينيا، قائلا: إن أسواق أرمينيا مهمة بالنسبة لنا وللنشطاء الاقتصاديين بمحافظة زنجان، وينبغي أن نكون مستعدين لدخول هذه الأسواق بالتخطيط الصحيح وبسرعة .

وقال: إن صادرات إيران إلى أرمينيا شهدت تطورا وارتفعت إلى 560 مليون دولار ونعتزم زيادتها إلى مليار دولار بالتعاون مع السلطات الأرمينية.

ونوه سفير إيران لدى جمهورية أرمينيا إلى أن البلدين تربطهما علاقات راسخة تاريخية وأن البضائع الإيرانية تحظى بترحيب الشعب الأرميني، والعديد من الأرمن يعيشون في إيران ما يساعد على توسيع التعاون في مختلف القطاعات وصلات ثقافية بين البلدين.

وأشار إلى الترابط الثقافي والتاريخي بين البلدين والصداقة بين الشعبين منذ آلاف السنين وسقوط العديد من الشهداء وجرحى الإيرانيين من الطائفة الأرمنية خلال الحرب المفروضة على البلاد التي استمرت ثماني سنوات.

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