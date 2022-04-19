النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

6 قتلى و8 جرحى جراء قصف روسي استهدف مدينة لفيف غرب البلاد

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، لضربات صاروخية روسية "قوية" صباح اليوم الاثنين.
رمز الخبر: ۶۶۲۶۳
تأريخ النشر: 18 April 2022

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، عن 4 ضربات صاروخية روسية استهدفت مواقع في لفيف ادت الى قتل 6 أشخاص واصابة 8 آخرين.

وقال كوزيتسكي عبر حسابه على تلغرام: "حتى الآن هناك ستة قتلى وثمانية جرحى. ثمة طفل بين الضحايا" مشيرًا إلى أن القصف الروسي أصاب بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات ما تسبب في اندلاع حرائق.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية بصواريخ "إسكندر"، وأضافت أن القوات الروسية قصفت أمس 315 هدفًا أوكرانيًا. كما أفادت بإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و11 مسيرة أمس. اضافة الى تدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 5 مواقع قيادة.

الى ذلك، قال مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ميخائيلو بودولياك على تويتر: :شُنت خمس ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية لمدينة لفيف الأوروبية القديمة".

وكتب بودولياك: "يواصل الروس مهاجمة المدن الأوكرانية بهمجية من الجو معلنين للعالم بأسره حقهم في قتل الأوكرانيين".

يُذكر أنَّ العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية تدخل اليوم في يومها الـ54، فيما تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وسط معارك شديدة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
شرطة دبي تحبط تهريب مخدرات بقيمة 18.6 مليون دولار والمتهمون من جنسيات مختلفة
وزارة الدفاع تعلن مقتل 19 من حزب العمال الكردستاني في عمليتها المتواصلة شمال العراق
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الجبهة الشعبية: لمرجعية وطنية موحدة تقوم على أساس التخطيط والاسناد للمقاومة والانتفاضة
بوتين يبحث مع نظيره الجزائري سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
مقدمة الأخبار الأكثر شهرة في بيونغ يانع تشكر كيم جونغ أون على منحها شقة جديدة
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين
محافظ البنك المركزي يحذر من تداعيات انخفاض الين
صواريخ اسكندر تدمر مركز إدارة لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية
وقفة تضامنية في معتقل الخيام مع الأسرى في السجون الإسرائيلية
القطاع السياحي يستعيد زخمه بعد الشلل الذي تسبب به وباء كورونا
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
حزب الله: المعركة السياسية والانتخابية الحقيقية هي مع الأمريكيين
الاتفاق بشأن الإفراج عن أموالنا المجمدة لا يشمل أطرافًا ثالثة وليس مرتبطا بواشنطن
طوكيو: سنسعى للتواصل الوثيق مع الإدارة القادمة لكوريا الجنوبية
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
السيد نصرالله: مسيرة المقاومة والشهادة تمثل معاني الحب لله ورسوله