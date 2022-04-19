6 قتلى و8 جرحى جراء قصف روسي استهدف مدينة لفيف غرب البلاد

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا، لضربات صاروخية روسية "قوية" صباح اليوم الاثنين.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، عن 4 ضربات صاروخية روسية استهدفت مواقع في لفيف ادت الى قتل 6 أشخاص واصابة 8 آخرين.

وقال كوزيتسكي عبر حسابه على تلغرام: "حتى الآن هناك ستة قتلى وثمانية جرحى. ثمة طفل بين الضحايا" مشيرًا إلى أن القصف الروسي أصاب بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات ما تسبب في اندلاع حرائق.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية بصواريخ "إسكندر"، وأضافت أن القوات الروسية قصفت أمس 315 هدفًا أوكرانيًا. كما أفادت بإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و11 مسيرة أمس. اضافة الى تدمير 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 5 مواقع قيادة.

الى ذلك، قال مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ميخائيلو بودولياك على تويتر: :شُنت خمس ضربات صاروخية قوية على البنية التحتية لمدينة لفيف الأوروبية القديمة".

وكتب بودولياك: "يواصل الروس مهاجمة المدن الأوكرانية بهمجية من الجو معلنين للعالم بأسره حقهم في قتل الأوكرانيين".

يُذكر أنَّ العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية تدخل اليوم في يومها الـ54، فيما تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وسط معارك شديدة.

المصدر:يونيوز