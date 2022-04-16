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تم التحديث في:
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بالصورة: مهرجان أزهار التولیب في مدینة أراك
رمز الخبر:
۶۶۱۱۵
تأريخ النشر:
16 April 2022
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