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الزاملي يترأس اجتماعا للجنة المالية ويدعو لاستكمال فقرات قانون الأمن الغذائي

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، الى استكمال بنود قانون "الأمن الغذائي والتنمية" لإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة، فيما أشار الى أن مجلس النواب سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال قانون الموازنة.
رمز الخبر: ۶۶۰۵۱
تأريخ النشر: 12 April 2022

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الزاملي ترأس اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن الكعبي وكامل أعضائها، لمناقشة بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأكد الزاملي أن "هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد"، لافتاً الى أن "المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلا عن القوانين المهمة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب".

ودعا "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضاً".

واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة المالية أبرز بنود مشروع القانون والاجتماعات التي جرى خلالها استضافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بالقانون لدراسة الملاحظات اللازمة وامكانية تضمينها، فيما أكدوا أن القانون وصل الى مراحله النهائية اللازمة، تمهيداً لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة.

المصدر:يونيوز

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