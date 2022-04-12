تأهيل الجزر الايرانية لاستقبال السياح ومشجعي كأس العالم

كما كلف مخبر مختلف القطاعات المعنية بتدوين وتقديم البرنامج الشامل للتعاون الايراني القطري، وقد تقرر اعداد برنامج عمل لكل قطاع مع وضع جدول زمني خاص لبدء العمل والشروع في العمل خلال اسبوع من الآن.

كلف النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر المجلس الاعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة بتأهيل البنى التحتية وترتيب شؤون اسكان المسافرين في الجزر الايرانية ومنها جزيرة كيش والتي تستقبل السياح الاجانب أثناء مونديال قطر، على وجه السرعة.

وأشار مخبر في الاجتماع الثاني الذي عقد لبحث القضايا المتعقلة بكأس العالم لكرة القدم في قطر الى العلاقات الودية والعميقة بين ايران وقطر قائلا "ان التعاون المشترك بين ايران وقطر أثناء اقامة مباريات كأس العالم في قطر يعتبر فرصة مناسبة لتمتين العلاقات طويلة المدى بين البلدين وفي مختلف المجالات".

وشدد مخبر على ضرورة حضور القطاع الخاص الايراني بشكل اكبر في المجالات الخاصة باقامة كاس العالم لكرة القدم وصرح "ان اقامة معارض لاظهار الامكانيات التجارية الايرانية في قطر وتأمين المواد الغذائية وتلبية الحاجات في مجال الاسناد واسكان وتنقل السياح الاجانب ومشجعي المباريات تعتبر مجالات هامة لنشاطات القطاع السياحي.

كما كلف مخبر مختلف القطاعات المعنية بتدوين وتقديم البرنامج الشامل للتعاون الايراني القطري، وقد تقرر اعداد برنامج عمل لكل قطاع مع وضع جدول زمني خاص لبدء العمل والشروع في العمل خلال اسبوع من الآن.

واعتبر مخبر السياحة ومجيء السياح الاجانب ومشجعي كرة القدم وزيارتهم للاماكن التاريخية والسياحية في ايران من اهم الفرص الاقتصادية والاستثمار اثناء اقامة كأس العالم وكلف وزير التراث والسياحة والصناعات اليدوية بتهيئة ظروف مشاركة المواطنين واصحاب القطاع الخاص في هذه الامور.

وشارك في هذا الاجتماع المخصص لدراسة التعاون الايراني القطري المشترك حول كأس العالم وزراء الطاقة، والطرق وانشاء المدن، والرياضة والشباب، والثقافة والارشاد الاسلامي، والتراث والسياحة، وباقي مسؤولي القطاعات المعنية.

وقدم وزير الطرق وانشاء المدن في هذا الاجتماع تقريرا عن لقاءاته الاخيرة مع المسؤولين القطريين والتفاهمات مع منظمي كأس العالم بشأن اسكان السياح الاجانب ومشجعي الفرق وتنظيم رحلاتهم الجوية والبحرية مؤكدا " ان خارطة الطريق العملانية للتعاون الايراني القطري في تنظيم كأس العالم قد تم اعدادها وتوقيعها بين البلدين".

كما تم التأكيد اثناء هذا الاجتماع على ضرورة اقامة معارض القطاع الخاص حول الامكانيات التجارية الايرانية في قطر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف للاستثمار المشترك للبلدين في هذه المجالات.