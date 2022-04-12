سيول تناقش التعديل الشامل لنظام التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا

بدأت الحكومة الكورية الجنوبية مناقشة التعديل الشامل لنظام التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تنتهي قواعد التباعد المخففة في نهاية عطلة الأسبوع.

وذكرت مصادر صحافية رسمية، أنه "بموجب القواعد المخففة، يتم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 10 أشخاص بغض النظر عن حالة التطعيم، ويتم تمديد ساعات العمل في الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي، لمدة ساعة أخرى حتى منتصف الليل، وستظل القيود الحالية سارية حتى 17 نيسان/أبريل".

من جهته، قال المسؤول الكبير بوزارة الصحة الكوري الجنوبي سون يونغ-ريه إن "الحكومة بدأت في مناقشة تعديل نظام التباعد الاجتماعي الشامل بما فيها عدم الالتزام بارتداء كمامة وجه، بالإضافة إلى ذلك، تراجع خطة شاملة تتعلق بنظام ما بعد أوميكرون".

وأوضح سون أن "الحكومة لا تزال تراجع الخطة بشكل شامل وهناك العديد من القضايا التي يجب مراعاتها فتجمع حاليا آراء الخبراء داخل الحكومة".

وسجّلت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد، اليوم، 90 ألفًا و928 إصابة جديدة، لتنخفض إلى أقل من 100 ألف حالة للمرة الأولى في 7 أسابيع.

المصدر:يونيوز