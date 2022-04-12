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رئيس مجلس الدولة يشدد على استقرار التوظيف والأسعار لدعم الاقتصاد

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى "تحقيق استقرار مستويات التوظيف والأسعار للحفاظ على عمل اقتصاد البلاد ضمن النطاق المناسب.
رمز الخبر: ۶۵۹۸۷
تأريخ النشر: 12 April 2022

أدلى تشيانغ، بهذه التصريحات أثناء ترؤسه ندوة حول الوضع الاقتصادي في مقاطعة جيانغشي شرقي الصين، شارك فيها مسؤولون حكوميون من مقاطعات جيانغشي ولياونينغ وتشجيانغ وقوانغدونغ وسيتشوان، عبر الإنترنت أو بالحضور شخصيا.

وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على المرونة القوية للاقتصاد الصيني، حث لي "الشعب على توخي اليقظة في مواجهة التغيرات غير المتوقعة وضغوط التراجع المتزايدة محليا وخارجيا، ومواجهة التحديات الجديدة.

وشدد رئيس مجلس الدولة الصيني على الحاجة إلى استغلال هذا الوقت لتنفيذ القرارات والإجراءات التي تم وضعها خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في عام 2021 وفي تقرير عمل الحكومة لهذا العام".

وقال إنه "ينبغي تسريع السياسات الداعمة مثل استرداد الضرائب والتخفيضات الضريبية والدعم المالي للاقتصاد الحقيقي وإصدار سندات حكومية خاصة وبناء مشروعات رئيسية لمساعدة كيانات السوق في التغلب على الصعوبات".

وحث على "بذل جهود حثيثة لتعزيز الزراعة في موسم الربيع، والسعي لتحقيق حصاد وفير للحبوب للعام بأكمله، وترسيخ أسس الأسعار المستقرة".

وقال تشيانغ إنه "ينبغي بذل جهود لضمان استقرار الإمدادات من الكهرباء والفحم والطاقات الأخرى، والحفاظ على العمليات المنظمة لشبكات النقل والموانئ الرئيسية من أجل الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد".

وأضاف أنه "ينبغي الكشف عن الإجراءات الداعمة الموجهة للقطاعات والشركات التي تواجه صعوبات - خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات الفرد الواحد".

كما أكد على "أهمية ضمان توفير الضروريات اليومية للأشخاص المتضررين من جائحة كوفيد-19، والحاجة إلى العمل لتلبية حاجات العلاج الطبي للشعب".

المصدر:يونيوز

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