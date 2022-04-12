الرئيس المكسيكي يفوز في استفتاء على بقائه في منصبه

ودُعي نحو 93 مليون مكسيكي إلى المشاركة في هذا الاستفتاء، الذي لم يكن ليشكل أي خطر على رئاسة أوبرادور، لكونه يحظى بنسبة تأييد تقترب من 60%، حتى أنّ الرئيس اليساري نفسه كان من أكثر المتحمسين لإجرائه.
ونال الرئيس البالغ 68 عاماً، والذي تم انتخابه في 2018 لمدة 6 سنوات، غالبيةً تتراوح بين 90.3 و91.9% من أصوات المقترعين الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى العام 2024، وفقاً لفرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات.
وتراوحت نسبة المشاركة بين 17 و18.2%، ما يعني أنّ النتيجة لن تكون ملزمة قانونياً حتى لو خسر.
ويأتي استفتاء أمس الأحد قبل شهرين من انتخاب حكام 6 ولايات (من أصل 32)، يأمل حزب الرئيس في تعزيز قاعدته الانتخابية فيها. ويتطلع هذا الحزب أيضاً إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.
وينصّ الدستور المكسيكي على ولاية رئاسية واحدة مدتها 6 سنوات.
المصدر:يونيوز