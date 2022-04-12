روسيا تنشر لقطات لتدمير ناقلة جند مصفحة تابعة للقوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير ناقلة جند مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في موقع إطلاق نار في مبنى صناعي.

واوضحت الوزارة في بيان مقتضب مرفق بالفيديو انه "تم فتح موقع النيران للعربة المدرعة وتدميرها بضربة جوية من طائرة بدون طيار".

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ47 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فيما يصل مستشار النمسا إلى موسكو في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز