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تضامن الشعوب الغربية مع القضية الفلسطينية

رمز الخبر: ۶۵۸۹۸
تأريخ النشر: 10 April 2022

تشهد حالة تضامن الشعوب الغربية مع القضية الفلسطينية نقلة نوعية مليئة بالزخم والقوة، عل عكس المحطة الأولى من الاحتلال الاسرائيلي. حظي الكيان المؤقت في هذه الفترة على تضامن وتعاطف الغرب بشكل كبير إمّا للتخلص من العبء اليهودي أو لتعوضهم عمّا جرى معهم في المانيا النازية. كان الحديث عن التضامن الغربي ان وجد يقتصر على الأفراد الذين استطاعوا لاحقًا الانتظام في جمعيات وحركات أو حملات دون التحول الى تيار عالمي بعد. وظلّت المشكلة الرئيسة للمتضامنين الغربيين تحديدًا الأوروبيين انهم نظروا الى فلسطين كقضية انسانية فقط، وفهموا الكيان المؤقت كقضية سياسية فقط.
ولكن مع النضال الفلسطيني بدءًا من هبة الأقصى مرورًا بالانخراط الواسع في مناطق 48 المحتلى ووصولًا لصمود غزة، تغيّر التضامن الغربي تجاه القضية الفلسطينية  نحو نوع جديد.
وفي هذه السطور، سنستعرض لكم حركة تضامن الشعوب الغربية مع فلسطين عبر محطات الصراع ما بعد عام 1948 وصولاً إلى لعام 2021.

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المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير

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