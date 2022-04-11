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هنية: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تسقط بالتقادم

ويعاني سكان قطاع غزة، المتخطي عددهم مليوني نسمة، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ16 على التوالي.
رمز الخبر: ۶۵۸۹۰
تأريخ النشر: 10 April 2022

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، السبت، إن جرائم إسرائيل "لن تسقط بالتقادم".

جاء ذلك في بيان له، بمناسبة الذكرى الـ 74 لمجزرة "دير ياسين" التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف هنية أن "جرائم الاحتلال ومجازره بحق أرضنا وشعبنا لن تسقط بالتقادم، وستبقى لعنة تطارد مرتكبيها كمجرمي حرب في المحافل الدولية".

وأكد قائلا: "سنظل أوفياء لدماء الشهداء وتضحياتهم، مواصلين دربهم حتى دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا".

وفي 9 أبريل/ نيسان 1948، وتزامنا مع أحداث "نكبة" فلسطين، هاجمت "العصابات الصهيونية" قرية دير ياسين غربي القدس، وتم خلالها نسف المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف المواطنين الفارين من المجزرة استهدافا مباشر.

وبحسب مصادر عربية ودولية، فإن عدد قتلى المجزرة بلغ 254، بينهم 25 سيدة حاملا تم بقر بطونهن وهن أحياء برؤوس الحراب.

ولفت هنية إلى أن "ما تشهده مدينة القدس المحتلة اليوم، من تهويد واستيطان وتهجير لأهلها، (..) وما يتعرض له (الفلسطينيون) في الضفة الغربية من عدوان متواصل، وفي قطاع غزة من حصار ظالم، هو استمرار للنهج والسلوك الإجرامي الذي نشأ عليه هذا الكيان الإرهابي".

وشدد على أن "ذلك كله، لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يمنعه من مواصلة طريق المقاومة الشاملة، حتى انتزاع حقوقه المشروعة كاملة".

ودعا هنية، المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية "إلى مزيد من العمل الجاد لفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي".

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة "باب العامود" توترا كبيرا، وسط محاولات من قوات الشرطة الإسرائيلية، لمنع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمع الفلسطينيون بشكل مكثف في المنطقة خلال رمضان، ما يدفع الشرطة الإسرائيلية أحيانا لتفريقهم، الأمر الذي يحدث توترا بالمدينة المقدسة.

ويعاني سكان قطاع غزة، المتخطي عددهم مليوني نسمة، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ16 على التوالي.

المصدر: فلسطين اليوم

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