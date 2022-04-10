حركة الجهاد تنعى الشهيد المجاهد احمد السعدي وتشيد بالمقاومة في جنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، اليوم السبت، الشهيد أحمد ناصر عبد الرحمن السعدي البالغ من العمر 23 عاماً، "القائد الميداني في كتيبة جنين (إحدى التشكيلات التابعة لسرايا القدس بالضفة الغربية)، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي والوطني ووقوفه في مقدمة الصفوف خلال التصدي لقوات الإحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الحركة على استمرار المقاومة، وبقاء المجاهدين في حالة استنفار ويقظة كاملة للتصدي لأي عدوان أو اقتحام للأراضي الفلسطينية.

وبينت الجهاد الإسلامي أنّ المعركة اليوم هي امتداد لكل معارك الشعب الفلسطيني، وامتداد لملاحم جنين وما صنعته في مثل هذه الأيام قبل 20 عاماً على يد الشهيد محمود طوالبة والشهيد راغب جرادات وغيرهم من الشهداء.

وفي ما يلي نص بيان حركة الجهاد الإسلامي:

ننعى الشهيد المجاهد احمد السعدي ونشيد بمقاومتنا الباسلة في جنين

بكل معاني الفخر والعزة، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" الشهيد البطل أحمد ناصر عبد الرحمن السعدي (23 عاماً)، القائد الميداني في كتيبة جنين (إحدى التشكيلات التابعة لسرايا القدس بالضفة الغربية)، الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي والوطني ووقوفه في مقدمة الصفوف خلال التصدي لجيش العدو المجرم، ليلتحق برفاقه الشهداء رعد حازم وضياء حمارشه وعبد الله الحصري وجميل العموري ونور جرار وغيرهم من الشهداء الأبرار.

ارتقى شهيدنا البطل صائماً مجاهداً ملبياً نداء الواجب الشرعي، بينما سيظل أثره ماثلاً في كل عمليات المقاومة التي أثخنت في صفوف العدو واخترقت عمقه، وبعد أن أوقع شهيدنا ورفاقه في سرايا القدس إصابات محققة في صفوف العدو خلال تصديهم الباسل لجنود جيشه الإرهابي.

إننا إذ نزف لجماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل أحمد السعدي، فإننا نؤكد على استمرار المقاومة، وبقاء مجاهدينا في حالة استنفار ويقظة كاملة للتصدي لأي عدوان أو اقتحام لأرضنا.

إن معركتنا اليوم هي امتداد لكل معارك شعبنا، وامتداد لملاحم جنين وما صنعته في مثل هذه الأيام قبل 20 عاماً على يد الشهيد محمود طوالبة والشهيد راغب جرادات وغيرهم من الشهداء الذين نعاهد الله تعالى أن نمضي على ذات الطريق الذي سلكوه، وأن نواصل مسيرة المقاومة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر:يونيوز