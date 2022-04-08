العقوبات الأمريكية تطال ابنتي الرئيس بوتين وزوجة وابنة لافروف

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكبر المؤسسات المالية الروسية وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين، بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على أكبر المؤسسات المالية الروسية وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين، بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أعلنت واشنطن في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، فرض عقوبات على زوجة وابنة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.

من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوباتها الخاصة أيضًا ضد روسيا، ومن المتوقع أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذوها أيضًا، مما زاد الضغط الغربي على موسكو مع دخول الحرب في اوكرانيا شهرها الثاني.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ43 على التوالي، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال إنها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز