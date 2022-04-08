طالبان تدين الهجوم الارهابي في مرقد "الامام الرضا (ع)" بمشهد المقدسة

يذكر ان عنصرا تكفيريا هاجم اول امس الثلاثاء بمدية 3 من طلبة العلوم الدينية في صحن "النبي الاعظم (ص)" في مرقد "الامام الرضا عليه السلام".

أدان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الهجوم الارهابي على 3 من طلبة العلوم الدينية في مرقد "الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام" في مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران).

وكتب مجاهد في بيان على تويتر الاربعاء: ان الامارة الاسلامية تدين الهجوم على دور العبادة وعلماء الدين في ايران.

واضاف: ان هذا العمل لا صلة له بالافغانيين وافغانستان.

يذكر ان عنصرا تكفيريا هاجم اول امس الثلاثاء بمدية 3 من طلبة العلوم الدينية في صحن "النبي الاعظم (ص)" في مرقد "الامام الرضا عليه السلام".

وجراء هذا العمل الارهابي استشهد حجة الاسلام اصلاني اثر الجراح البالغة التي اصيب بها كما يرقد حجة الاسلام باكدامن وحجة الاسلام دارائي في العناية المركزة بعد خضوع كل منهما لعملية جراحية.