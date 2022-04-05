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استئناف الدراسة حضورياً بعد توقفها لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا

عادت الدراسة حضوريًا أمس الأحد بصورة كاملة في مدارس إيران للمراحل الدراسية الثلاث وهي الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، بعد أكثر من عامين من الدراسة عن بُعد بسبب تفشي جائحة كورونا.
رمز الخبر: ۶۵۵۱۵
تأريخ النشر: 04 April 2022

وكانت الدراسة في مدارس إيران قد توقفت في نهاية شهر شباط/فبراير عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، على أمل أن تُستانف بعد القضاء على الفيروس.

وكان التصور في حينه ان اغلاق المدارس سيكون لفترة قصيرة لا تتجاوز عدة اسابيع وتعود الدراسة الى حالتها الطبيعية بعد القضاء على الفيروس إلا أن الفيروس ظل متفشيا ليفكر المسؤولون في التربية والتعليم بايجاد البديل لطلبة المدارس.

وكان التعليم المرئي هو اول الحلول حيث جرى التعليم عبر التلفزيون بصورة مباشرة كما لجأ بعض المعلمين الى التعليم عبر الأجواء الافتراضية.

وقامت وزارة التربية والتعليم بتدشين منظومة "شاد" للتعليم عن بعد عبر التلفزيون في نهاية نيسان/ابريل عام 2020 باقل الامكانيات الا انها تطورت بمرور الوقت.

وخلال العامين الأخيرين، فتحت المدارس أبوابها عدة مرات لحضور الطلبة فيها للعديد من الأمور منها استفسارات الطلبة الدراسية من معلميهم او لأجل أداء الامتحان او الحضور بصورة مجموعات بصورة متناوبة.

إلا ان تحسن الاوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا وتطعيم غالبية المعلمين والطلبة فقد قررت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قبل شهر استئناف الدراسة حضوريا بعد عطلة بداية العام الايراني الجديد (العام الايراني بدا في 12 اذار/مارس) على ان يكون الحضور لجميع الطلبة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق ستاري فرد في تصريح صحفي إن "الحضور هو لجميع الطلبة خلال ايام الاسبوع من السبت الى الاربعاء".

وحول الفئات المستثناة من الذهاب للمدرسة قال ستاري فرد: "هنالك 3 فئات من الطلبة يمكنهم عدم الذهاب للمدرسة وهم الطلبة المصابين بفيروس كورونا او الذين يحملون اعراض الاصابة او المصابين بامراض مزمنة".

وأضاف أن هؤلاء الطلبة يمكنهم وفق ترخيص طبي وبالتنسيق مع الابوين متابعة التعليم عبر شبكة "شاد".

المصدر:يونيوز

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