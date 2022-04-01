خلال لقائه نظيره الصيني.. عبداللهيان يؤكد تنامي العلاقات الايرانية الصينية وتوسع أبعاها

أشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى أن العلاقات الايرانية الصينية ذات أبعاد متنوعة وواسعة، معلنًا أن هذه العلاقات حققت تقدمًا كبيرًا في مختلف الأصعدة خلال الأشهر الأخيرة.

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان العلاقات الايرانية الصينية ذات أبعاد متنوعة وواسعة، مشيرًا الى أن هذه العلاقات حققت تقدمًا كبيرًا في مختلف الأصعدة خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في تونشي على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني، اليوم الخميس، هنأ أمير عبداللهيان بكين بنجاح إقامة الاجتماع وكذلك التنظيم الناجح لدورة الالعاب الاولمبية والباراولمبية الشتوية التي جرت قبل فترة.

وأكد عبداللهيان أن العلاقات بين ايران والصين ذات أبعاد متنوعة وواسعة. واضاف "لحسن الحظ فقد تحقق خلال الأشهر الاخيرة تقدمًا كبيرًا في مختلف أبعاد العلاقات الثنائية ونتباحث اليوم معًا حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية المهمة".

من جانبه، وجّه وزير الخارجية الصيني الشكر والتقدير لنظيره الايراني لتغيير برنامجه للحضور في اجتماع تونشي، وقال: "نرغب بأن نتباحث معكم حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى يوم امس الاربعاء في تونشي وزراء خارجية قطر وباكستان وتركمنستان واندونيسيا وروسيا.

واستضافت الصين أمس الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

المصدر:يونيوز