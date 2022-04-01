رئيس شبكة الإعلام العراقي: نسعى لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك

أكد رئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربي نبيل جاسم، أن اللجنة ناقشت القضية الفلسطينية، وآلية مواجهة الفكر المتطرف.

وقال جاسم في كلمته خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ14 ببغداد، "يشرفنا في بغداد دار السلام استضافة أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث إنَّ هذه المَرَّة الأولى التي يكون فيها العراق رئيساً للجنة الإعلام العربي".

وأضاف: "عسى أن تشكل الرئاسة للعراق دفعاً إضافيَّاً ومستمراً في التضامن العربي المشترك على المستوى الإعلامي الذي يواجه التحديات"، مشيراً إلى أنَّ "اللجنة ناقشت تفاصيل مهمة خلال اليومين الماضيين تتعلق بالقضية الفلسطينية وتحديات أخرى، منها ما يواجهه العالم العربي من الفكر المتطرف وآليّات مواجهته كذلك مفاهيم الستراتيجية العربية الخارجية والتنمية المستدامة".

وتابع جاسم: "نحن في اللجنة نرسم ملامح إضافية من أجل تحقيق العمل المشترك، وعسى أنْ نوفق في هذا المسعى".

المصدر:يونيوز