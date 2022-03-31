زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن الأسلحة التي تحصل عليها بلاده من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو، مؤكدًا أنها تحمي الحرية والأمن في الدول الأوروبية.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب أمام البرلمان النرويجي، مساء اليوم الأربعاء، أن العقوبات هي الطريقة الوحيدة لحث روسيا على البحث عن السلام، معقبًا: "متأكد بأن الدولة التي تمنح جائزة نوبل، تفهم أكثر من أي دولة أخرى مدى حاجتنا للسلام".

وشدد على "أهمية اتباع كل محاولة لجلب السلام، متطلعًا لأن تنضم أوسلو إلى العقوبات الأوروبية على موسكو، لأن قوة العقوبات، تؤدي إلى سرعة تحقيق السلام في المنطقة".

وذكر أن "الشركات الأوروبية عليها ألا تساعد آلة الحرب الروسية، التي دمرت وقتلت الآلاف من الشعب الأوكراني والعشرات من المدن"، مضيفًا: "يجب ألا نعطي يورو واحدًا لروسيا، وعلى الشركات التوقف عن دعم القدرات الروسية التي تدمر دول الجوار".

وتساءل: "كيف توفرون لهم معدات السفن وهم يستخدمونها في البحرية الروسية، والتي تزرع الألغام في مياهنا وتدمر القدرات الملاحية لدينا؟"، قائلًا إن "الاتحاد الأوروبي والنرويج عليهم منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية".

وأضاف: "في هذا الوقت، لا يجب أن تكون لهم حقوق استخدام المرافئ الأوروبية، القضية غير متعلقة بالمال وإنما حرية الملاحة في العالم"، ذاكرًا أن أوسلو بإمكانها للمساهمة في أمن الطاقة لأوروبا، عن طريق توفير الموارد الضرورية لدول أوروبا وأوكرانيا".

المصدر:يونيوز