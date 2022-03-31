النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، إن الأسلحة التي تحصل عليها بلاده من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو، مؤكدًا أنها تحمي الحرية والأمن في الدول الأوروبية.
رمز الخبر: ۶۵۳۰۸
تأريخ النشر: 31 March 2022

وأضاف زيلينسكي، في خطاب أمام البرلمان النرويجي، مساء اليوم الأربعاء، أن العقوبات هي الطريقة الوحيدة لحث روسيا على البحث عن السلام، معقبًا: "متأكد بأن الدولة التي تمنح جائزة نوبل، تفهم أكثر من أي دولة أخرى مدى حاجتنا للسلام".

وشدد على "أهمية اتباع كل محاولة لجلب السلام، متطلعًا لأن تنضم أوسلو إلى العقوبات الأوروبية على موسكو، لأن قوة العقوبات، تؤدي إلى سرعة تحقيق السلام في المنطقة".

وذكر أن "الشركات الأوروبية عليها ألا تساعد آلة الحرب الروسية، التي دمرت وقتلت الآلاف من الشعب الأوكراني والعشرات من المدن"، مضيفًا: "يجب ألا نعطي يورو واحدًا لروسيا، وعلى الشركات التوقف عن دعم القدرات الروسية التي تدمر دول الجوار".

وتساءل: "كيف توفرون لهم معدات السفن وهم يستخدمونها في البحرية الروسية، والتي تزرع الألغام في مياهنا وتدمر القدرات الملاحية لدينا؟"، قائلًا إن "الاتحاد الأوروبي والنرويج عليهم منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية".

وأضاف: "في هذا الوقت، لا يجب أن تكون لهم حقوق استخدام المرافئ الأوروبية، القضية غير متعلقة بالمال وإنما حرية الملاحة في العالم"، ذاكرًا أن أوسلو بإمكانها للمساهمة في أمن الطاقة لأوروبا، عن طريق توفير الموارد الضرورية لدول أوروبا وأوكرانيا".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأجواء البناءة لمفاوضات اسطنبول انعكست على تصريحات المسؤولين الروس والاوكران
وسط مقاطعة حكومة الإنقاذ.. المشاورات اليمنية - اليمنية تنطلق اعمالها في الرياض
الاطار التنسيقي ينجح بافشال مخطط التحالف الثلاثي لاقصاء الاغلبية النيابية
الرئيس التونسي يعلن حل مجلس النواب المجمدة أعماله
الرئيس عون يبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي المفاوضات مع الحكومة حول خطة التعافي المالي
فلسطينيو مخيم برج البراجنة يحيون الذكرى الـ 36 ليوم الأرض بمشاركة حاشدة
سعيّد يبحث ومفوّض الاتحاد الأوروبي علاقة الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها
وزير المالية يبحث مع وفد مصري سبل تطوير التعاون الإقتصادي بين البلدين
زيلينسكي: الأسلحة التي نحصل عليها من النرويج ستستخدم في الدفاع عن حرية كييف وأوسلو
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال قضاء القائم لإحكام السيطرة على الحدود مع سوريا
"شيوخ الكار".. شقيقتان سوريتان تضيفان لمسة عصرية إلى العباءات التقليدية
تسعة آلاف شهيد وجريح ضحايا جرائم قوى التحالف خلال سنوات العدوان في محافظة تعز
وزارة الدفاع: الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في اتجاهات كييف وتشرنيغوف
أبو فاعور يلتقي جعجع: تقدّم نحو الإنجاز الكامل على مستوى جبل لبنان
الحشد يواصل عملية "الإرادة الصلبة" في نينوى وتطهير مناطق في غرب المحافظة
حزب الله: أثبتت عملية تل ابيب الشجاعة أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
وزارة الدفاع تعلن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية
انطلاق فعاليات معرضي "سيريا بلاست" و"كيم اكسبو 2022” على أرض مدينة المعارض بدمشق
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل جراء الفيضانات
حماس عن عملية تل أبيب: الرد على جرائم الاحتلال حق مشروع
مبعوثة أممية تدعو إلى وضع استراتيجية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع في الكونغو الديمقراطية
غوتيريش يشدد على أهمية تجنب وقوع حادثة في المنشآت النووية بأوكرانيا
تفاصيل جديدة لعملية تل أبيب والاحتلال يعزز قواته في كافة الأراضي المحتلة
الامم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الانساني في اوكرانيا جراء العمليات العسكرية المتواصلة
التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن