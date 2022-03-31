البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية الألمانية وحرص السودان على تطويرها

بحث رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع مدير إدارة أفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأدنى والاوسط بوزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب اكرمان، العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا، واكد حرص الخرطوم على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة وازلية العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

واثنى البرهان لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري امس الثلاثاء السفير فيليب اكرمان المدير العام لإدارة أفريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأدنى والاوسط بوزارة الخارجية الألمانية والوفد المرافق له بحضور السفير الألماني بالخرطوم ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف، على الدعم الذي واصلت ألمانيا تقدمه للفترة الانتقالية خلال المدة الماضية.

واطلع البرهان، وفق بيان لمكتبه الاعلامي، الوفد الألماني على مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية الحكومة لتجاوز الأزمة السياسية والإقتصادية وتحقيق الاستقرار.

وقال السفير اكرمان في تصريح صحفي ان "اللقاء كان مثمراً وبناءاً للغاية تناولنا فيه وجهات النظر بصورة واضحة وشفافة حول القضايا السياسية والإقتصادية بالسودان وسبل إيجاد حلول للازمة الراهنة."

وأكد المسؤول الالماني استعداد "المؤسسات الألمانية للتعاون والشراكة مع الحكومة السودانية لتكون جزءاً من الحل ولمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه السودان".

المصدر:يونيوز