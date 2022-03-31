احتفالات شعبية حاشدة وسط العاصمة بعد تأهل المنتخب التونسي الى نهائيات كأس العالم 2022

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم رسميWا إلى تصفيات كأس العالم قطر 2022، بعد تعادله السلبي مع منتخب مالي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في ملعب رادس في تونس العاصمة.

تأهل منتخب تونس لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن تعادله مع منتخب مالي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وانتهت هذه المباراة التي تابعها مباشرة داخل الملعب أكثر من 35 ألف شخص، بالتعادل السلبي (0/0)، واستطاع المنتخب التونسي أن يتأهل الى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من الفوز في المباراة الماضية بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت على ملعب مالي في ذهاب الدور الفاصل.

وهذه المرة السادسة التي يبلغ فيها "نسور قرطاج" النهائيات، بعد 1978 و2002 و2006 و1998 و2018.

ومباشرة بعد الإعلان عن إنتهاء المباراة، خرجت الجماهير التونسية إلى ساحات وميادين وشوارع تونس العاصمة وضواحيها بأعداد غفيرة للتعبير رافعين الأعلام التونسية تعبريًا عن الفرحة بهذا التأهل.

وأطلق سائقو السيارات أبواق مركباتهم، فيما رفع أحباء المنتخب التونسي علم البلاد، ورددوا هتافات تشيد بأداء منتخب بلادهم.

المصدر:يونيوز