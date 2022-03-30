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حسين يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ إزالة العقوبات على الخطوط الجوية والحرب في اوكرانيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية لوكسمبورغ، وعد بمفاتحة الاتحاد الاوروبي لإزالة العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية.
رمز الخبر: ۶۵۱۸۱
تأريخ النشر: 29 March 2022

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أنسيلبون، اليوم الثلاثاء، قال حسين إن الجانبين تباحثا بشأن رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي على الخطوط الجوية العراقية، مبينًا أن أنسيلبون وعد برفع هذه العقوبات.

وأضاف: "تباحثنا أيضًا في مجالات العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي وباقي الدول للوصول إلى موقف موحد من الحرب (الروسية الأوكرانية) والمساعدة الدولية لإيقاف الكارثة الإنسانية والاقتصادية".

وأشار حسين إلى أن"هناك 3 ملايين لاجئ أوكراني في دول الإتحاد الأوروبي و6 ملايين نازح داخل أوكرانيا"، مؤكداً أن "الكارثة الإنسانية يجب أن تتوقف ونحتاج إلى جهود مكثفة وتعاون دولي لإيقاف الكارثة".

ولفت إلى أن "وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية قرروا في اجتماعهم الأخير تشكيل مجموعة اتصال مع الدول المعنية والتي لها علاقة بظروف الحرب في أوكرانيا، وسيكون هناك زيارة لهذه المجموعة لبعض الدول ومنها روسيا، للعمل معاً لإيقاف الكارثة".

من جانبه قال أنسيلبون،إأنه سيسعى إلى إلغاء العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية، مضيفاً أن العلاقات مع العراق في تقدم ونأمل في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأردف أنه "كل بلد يجب عليه احترام قوانين البلد الآخر، وما يحصل في أوكرانيا لا يمكن القبول به، نحن نصحنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب".

وأضاف: "الحرب ليست حلاً، هناك مئات الآلاف من الأطفال والشيوخ والنساء من دون ماء ولا طعام ولا طاقة كهربائية، ومدنهم محاصرة من قبل القوات العسكرية، ونحن نتحدث باسم المجتمع الدولي والإنسانية".

وكان الاتحاد الاوروبي قد منع الخطوط الجوية العراقية من التحليق في الاجواء الاوروبية منذ عام 2015، لوجود أخطاء في مفاصل شركة العامة للخطوط الجوية العراقية ادت الى منع دخول الطائرات العراقية الاجواء الأوروبية.

المصدر:يونيوز

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