غوتيريش يدعو لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا ويؤكد ضرورة تفادي وقوع أزمة نووية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا، كتمهيد لحل سياسي للأزمة"، مؤكدا "ضرورة تفادي وقوع حرب نووية أو كيميائية هناك".

وقال غوتيريش، اليوم الإثنين، في إفادة صحفية حول الأزمة الأوكرانية: "حل هذه المأساة الإنسانية سياسي، ولذلك أدعو إلى وقف إطلاق نار فوري إنساني، للسماح بالتقدم في مسار المفاوضات السياسية، الرامية إلى الوصول لاتفاق سلام".

وحول المخاوف على سلامة المنشآت النووية الأوكرانية، قال غوتيريش: "تواصلت مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون هناك عدد من المبادرات من قبل الوكالة لضمان أمن المنشآت النووية داخل أوكرانيا".

وتابع "نعلم أن هناك تواصل وثيق من الوكالة مع الروس والأوكرانيين حول الأمر... لا أتخيل إمكانية حدوث حرب نووية أو كيميائية، ويجب تفادي ذلك وتجنبه بالتأكيد".

المصدر:يونيوز