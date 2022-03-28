ميقاتي يلتقي وزير خارجية ايران السابق في الدوحة وعددا من المسؤولين

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، رئيس الوفد الايراني وزير الخارجية الاسبق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي.

كما التقى المبعوث الاميركي الخاص الى ايران روبرت مالي.

وعرض ميقاتي التطورات اللبنانية والعلاقات الثنائية مع وزير خارجية المكسيك مارسيلو ابرارد، وتمنى على وزير الخارجية الجزاري رمطان العمامرة اعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر.

ميقاتي التقى ايضاً رئيس مجلس ادارة شركة توتال الفرنسية وبحث معه الاتفاق المتعلق بتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 والعراقيل التي تؤخر عملية التنقيب، كما تطرق البحث الى موضوع قرار لبنان اجراء مناقصة لاستدراج عروض لانشاء محطة لتسييل الغاز في الزهراني.

رئيس الحكومة التقى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عشية وصول وفد من الصندوق الى بيروت لاستحمال البحث في الخطة الانقاذية للحكومة.

المصدر:يونيوز