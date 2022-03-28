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طوكيو وإفريقيا تؤكدان أهمية الديمقراطية وسيادة القانون في حل النزاعات حول العالم

شدد وزراء بارزون من اليابان ودول إفريقية على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون فى حل النزاعات الراهنة حول العالم، مؤكدين ضرورة تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى ظل سيادة القانون كأولوية ملحة فى الأجندة الدولية.
رمز الخبر: ۶۵۰۸۳
تأريخ النشر: 28 March 2022

شدّد وزراء بارزون من اليابان ودول إفريقية على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون فى حل النزاعات الراهنة حول العالم، مؤكدين ضرورة تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى ظل سيادة القانون كأولوية ملحة فى الأجندة الدولية.

جاء ذلك خلال محادثات افتراضية تسبق مؤتمر طوكيو الدولى الثامن للتنمية الإفريقية المزمع عقده في شهر آب/أغسطس القادم، حيث استمرت المحادثات يومين، وتطرقت إلى تزايد نفوذ الصين وآخر مستجدات الأزمة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان إنه في الوقت الذي عززت فيه بكين أنشطتها البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أكد الوزراء مجددًا أهمية "الحفاظ على نظام بحرى قائم على القواعد وفقا لمبادئ القانون الدولي".

وتحدث البيان بحسب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي بدأت الشهر الماضي، إلى أن الوزراء شدّدوا على أهمية "احترام السيادة ووحدة الأراضي"، رغم أنهم رفضوا تحميل موسكو مسؤولية جماعية، فيما نددت اليابان بشدة بعملية روسيا ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأوضح البيان أن "المشاركين أكدوا ضرورة تعاون المجتمع الدولى في معالجة تأثيره الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأفريقية، والحث على "تنمية قوية ومستدامة وشاملة لتحقيق إعادة البناء بشكل أفضل".

ومن المقرر عقد اجتماع مؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية الإفريقية "التيكاد" المقبل في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس برئاسة تونس، على الرغم من أنه ما إذا كان سيعقد في شكل افتراضي أم شخصي لا يزال قيد الدراسة.

المصدر:يونيوز

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