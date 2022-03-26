دائرة الاعلام بحكومة صنعاء: العام الثامن سيكون مؤلما للتحالف السعودي وحلفائه

أكد رئيس دائرة الإعلام في حكومة صنعاء زيد الغرسي أن التحالف السعودي وحصاره على الشعب اليمني خلق أوضاعاً كارثية في البلاد، مشيرا إلى أن الوضع تدهور في كل المجالات وعلى كافة المستويات.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، بمناسبة مع حلول الذكرى الثامنة للحرب على اليمن، قال الغرسي "إن العام الثامن سيكون عام الأعاصير، لأن النظام السعودي والأمريكي لم يثبتوا أي جدية نحو السلام إلى الآن، حيث يشددون الحصار ويرتكبون الجرائم بحق الأبرياء"، متوقعاً أن يكون العام الثامن مؤلماً للتحالف وحلفائه.

واستنكر الغرسي تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة في أوكرانيا والاهتمام بها، في حين يعيش الشعب اليمني منذ سنوات أسوأ أزمة في العالم دون أن يتم الالتفات إليه، موجهاً رسالته إلى الشعب اليمني بالمزيد من الثبات والصمود والصبر.