اختتام فعاليات التمرين السعودي الأردني "سحاب 4"

بمشاركة عدد من قادة السعودية والأردن، اختتمت أمس الاربعاء، مناورات التمرين المشترك "سحاب 4" بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية، الذي هدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي في مجال الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل.

اختتمت فعاليات تمرين "سحاب 4" بين القوات المسلحة السعودية والأردنية امس الأربعاء، بمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة السعودية، ورئاسة الحرس الملكي السعودي، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وبحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني.

وأكد مدير التمرين العميد الركن مقبل بن محمد الحربي، أن التمرين يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون من خلال التدريبات العسكرية وتطوير الاستجابة السريعة للعمليات، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال أسلحة الدمار الشامل.

وقال الحربي أن "التمرين حقق جميع أهدافه المرسومة، فالمشاركون تدربوا على عمليات الاستطلاع (النيبون كيماوي) وعمليات التأشير للمناطق الملوثة، وآلية التقاط العينات، وكتابة التقارير (النيبون كيماوية)، كما عزز المشاركون مهاراتهم في بناء محطات التطهير للعربات والأفراد، وتنفيذ عمليات فرز وإخلاء المصابين من مناطق التلوث، وصولًا إلى التعامل مع فرضيات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالمناطق المبنية بمساندة فعالة ومميزة من جميع الجهات المشاركة".

من جانبه، أوضح رئيس الوفد الأردني العقيد خالد محمود الشمايلة أن التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات الأردنية والسعودية، ورفع المستوى التدريبي لمرتبات القوات المسلحة في مجال التعامل مع أسلحة الدمار الشامل.

يشار إلى أن تمرين "سحاب 4" استمر أسبوعين، واشتمل على الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي، وإجراءات جمع العينات، وكذلك تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي، إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع موقع لتصنيع المواد الكيماوية والبيولوجية والتعامل مع الصواريخ البالستية.

المصدر:يونيوز