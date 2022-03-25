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جونسون: هناك عددًا من الخيارات لزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي ومساعدة دفاعات أوكرانيا

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى أن "هناك عددًا من الخيارات لزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي ومساعدة دفاعات أوكرانيا، والضغط أكثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
رمز الخبر: ۶۴۸۴۷
تأريخ النشر: 24 March 2022

وفي تصريحات للصحفيين قبيل انطلاق قمة الناتو ومجموعة السبع في بروكسل، أضاف جونسون: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولذا هل يمكننا فعل المزيد لمنع بوتين من استخدام احتياطاته من الذهب، على سبيل المثال، بالإضافة إلى احتياطاته النقدية؟".

وقال جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد تجاوز بالفعل الخط الأحمر إلى الهمجية" في الحرب في أوكرانيا.

وردًا على سؤال حول ما اذا كان استخدام روسيا للاسلحة الكيماوية فى اوكرانيا سيكون خطًا احمرًا للناتو أجاب جونسون: "أعتقد ان الحقيقة هي ان فلاديمير بوتين قد تجاوز بالفعل الخط الاحمر الى الهمجية". وقال إن الامر متروك الان للتحالف لمعرفة ما يمكننا القيام به ايضا لمساعدة الشعب الاوكرانى على حماية نفسه".

وأشار الى أنه "كلما كانت عقوباتنا اكثر صرامة كلما انتهى هذا الامر بشكل أسرع".

وأوضح جونسون أنه "كلما زاد الضغط الذي نمارسه الآن، لا سيما على الذهب، أعتقد أنه يساعد في تقليص مدة الحرب، وبعد ذلك نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنح الأوكرانيين الدعم العسكري"، لافتًا إلى أن "الغرب قد يستهدف احتياطيات روسيا من الذهب".

المصدر:يونيوز

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