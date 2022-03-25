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الدفاع: قواتنا دمرت 60 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الليلة الماضية وسيطرت على مدينة إيزيوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير 60 هدفًا عسكرياً أوكرانيًا خلال الليلة الماضية.
رمز الخبر: ۶۴۸۳۸
تأريخ النشر: 24 March 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، فيما أصاب الطيران الروسي 60 هدفًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إنه في إطار مواصلتها تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بسطت القوات الروسية بحلول صباح اليوم الخميس، سيطرتها بشكل كامل على مدينة إيزيوم.

وأضاف كوناشينكوف في إحاطة صحفية صباح اليوم الخميس: في مساء الأربعاء والليلة الماضية، تعرضت المنشآت العسكرية الأوكرانية "للقصف بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر"، ما تسبب في تدمير 13 منظومة للدفاع الجوي، بما فيها 9 من طراز S-300 وأربع من طراز Buk-M1 في قرية دانيلوفا جنوب كييف، ومقر قيادة ومستودع للصواريخ والمدفعية في قرية بخموت بمنطقة دونيتسك، إضافة إلى نقطة تمركز مؤقتة لكتيبة قومية متطرفة بمدينة ليسيتشانسك في منطقة لوغانسك.

وذكر أن الطيران الروسي ضرب 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية، بينها موقعان للتحكم، وراجمتان للصواريخ، و4 مستودعات للذخيرة، و47 موقعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.

وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين إضافيتين، ليصل إجمالي المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية إلى 257 قطعة.

وذكر أنه تم تدمير ما مجموعه 202 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، و1572 دبابة ومدرعة، و160 راجمة صواريخ، و633 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1379 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة، حسب كوناشينكوف.

من جهة أخرى، قال اللواء كوناشينكوف، إنه تم الكشف عن حقائق جديدة بشأن تورط البنتاغون في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية بأوكرانيا.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف: "اكتشف خبراء من القوات الروسية للحماية من الإشعاع والسلاح الكيميائي والبيولوجي، أثناء دراستهم للوثائق، وجود حقائق جديدة تثبت المشاركة المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية في تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا".

وتابع أن وزارته ستقدم في المستقبل القريب وثائق أصلية تثبت أن المشروع البيولوجي "U-Pi-2" الذي تمت صياغته والموافقة عليه في البنتاغون.

وقال متحدث الوزارة: "كان الهدف الرئيسي من هذا المشروع إجراء تحليل جزيئي للعدوى الخطيرة المتوطنة في أوكرانيا بشكل خاص. وتضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل الممرض في مقابر قديمة للماشية من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة".

وشدّد على أن تجارب البنتاغون المذكورة لم تقتصر على تطوير العدوى الخطيرة، بل شملت اختبار العديد من الأدوية غير المسجلة على العسكريين الأوكرانيين. وتثبت الوثائق أن البنتاغون اتفق على ذلك مع شركة خاصة لإنتاج الأدوية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ 29 على التوالي في ظل تشديد العقوبات الغربية على موسكو، بما في ذلك وضد القطاعات الاقتصادية والمالية، التي ترافقت مع تجميد أصول روسية في دول الغرب تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

المصدر:يونيوز

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