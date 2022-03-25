فرق البحث تعثر على أشلاء بشرية وسط حطام الطائرة التي تحطمت جنوب البلاد

عثرت فرق البحث الصينية على أشلاء بشرية في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية لشرق الصين التي سقطت في الجبال هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

ولم تعلن السلطات بعد عن عدد الضحايا، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن أيا من 132 شخصًا كانوا على متن الطائرة قد بقي على قيد الحياة.

ووصل حوالي 20 خبيراً تقنياً في مجال الطيران المدني، أمس الأربعاء، إلى موقع حادث تحطم الطائرة، الذي وقع في يوم الاثنين الماضي، وذلك لإجراء تحقيق حول الحادث المأساوي.

وقال أحد الخبراء: "سنُجري تحقيقاً ميدانياً لحساب توزع حطام الطائرة، ومن المُحتمل توسيع منطقة التحقيق بناءً على مسار الطائرة".

وأضاف: "نظراً لأنه قد يتعين التنقيب في الموقع قريباً، فسنحاول إكمال أكبر قدر ممكن من التحقيق اليوم".

وبسبب الظروف الجوية المتأثرة بهطول الأمطار المستمر، فإن الموقع أصبح زلقاً وطينياً، الأمر الذي أعاق أعمال البحث والإنقاذ إلى حد ما.

وتم بناء طريق يؤدي إلى الموقع المحوري للحادث، كما تم نصب سياج من أخشاب الخيزران على طول الطريق للحد من تأثير المطر.

وما زال المحققون لا يعرفون لماذا هوت الطائرة فجأة بصورة شبه عمودية في جنوب الصين يوم الاثنين، لكنهم يأملون أن يؤدي استعادة الصندوق الاسود، مسجل الصوت الموجود في قمرة القيادة إلى إلقاء الضوء على أسباب الحادث.

وكان مسؤولون ثد أعلنوا في وقت سابق امس، إنه تم العثور على الصندوق الأسود تالفًا من الخارج لكن تسجيلاته الداخلية تبدو جيدة. وتم إرساله إلى بكين لتحليل بياناته.

وعثرت فرق البحث على أول الصناديق السوداء الحاسمة في ظروف صعبة يوم الأربعاء.

ويوم الأربعاء، بدأ العشرات من أفراد عائلات أولئك الذين كانوا على متن الطائرة في الوصول إلى مكان الحادث.

المصدر:يونيوز