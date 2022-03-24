مراقبون دوليون يشيدون بالعملية الإنتخابية في المملكة

اشادَ مراقبونَ دوليين بمستوى العمليةِ الانتخابية وسهولةِ آليةِ التصويتِ المعتمدة من قِبَل ِ الهيئةِ المستقلةِ للانتخابات.

وجرت في الاردن انتخابات اختار فيها الناخبون ممثليهم في مجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان. وتقسم المملكة الى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.

واعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية. وشارك 140 مراقبا دوليا و5000 مراقب محلي بمراقبة سير الانتخابات.

وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها. وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة في آب/اغسطس 2017.

المصدر:يونيوز