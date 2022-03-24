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بدء تشغيل مشروع الوقود البيئي وولي العهد يؤكد تلبية حاجة بلاده والطلب الدولي على الوقود

دشنت الكويت أمس رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة 15.5 مليار دولار. وأكد ولي العهد مشعل الأحمد التزام الكويت بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على الوقود النظيف.
رمز الخبر: ۶۴۷۶۵
تأريخ النشر: 23 March 2022

دشنت الكويت أمس الثلاثاء رسمياً التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.680 مليار دينار (15.5 مليار دولار).

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لـ "شركة البترول الوطنية"، وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وشارك في التدشين أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الى جانب حشد من الشخصيات الرسمية والوجهاء.

وألقى ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلمة أكد فيها التزام الكويت بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على الوقود النظيف.

وأضاف: نحن متوافقون مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات ملتزمين بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات…نترجم في هذه المناسبة لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها تطلعنا الطموح إلى تحقيق إستراتيجية تنموية واضحة الخطى تعزز مكانة دولة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية.

هذا وقامت "شركة البترول الوطنية" بتمويل 30 في المئة من التكلفة المالية للمشروع مع توفير السبعين في المئة الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "شركة البترول الوطنية" الكويتية، وليد البدر، في كلمة في حفل التدشين أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 800 ألف برميل نفط يومياً، موزعة بين مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي. وأضاف أن هذه الكمية سوف تضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حالياً والبالغة نحو 600 ألف برميل يومياً، لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يومياً للمصافي الثلاث.

وكان من المقرر أن تتم زيادة القدرة التكريرية للبلاد لترتفع إلى من خلال إنشاء مصفاة خامسة. وتم إغلاق مصفاة الشعيبة في عام 2017 نظرا لقدمها.

المصدر:يونيوز

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