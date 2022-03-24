هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق عملية لفحص الطائرات لضمان السلامة المطلقة للرحلات

حثّت هيئة تنظيم الطيران المدني في الصين، على الإطلاق الفوري لعملية تمتد لأسبوعين لفحص السلامة بقطاع الطيران المدني، على خلفية تحطم طائرة ركاب في الصين مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية، اليوم الاربعاء، إنه "بالإضافة إلى الإشراف والتوجيهات السابقة المتعلقة بالسلامة، تهدف عملية فحص السلامة إلى زيادة تعزيز التحقيق في المخاطر الخفية في قطاع الطيران المدني، لضمان السلامة المطلقة لعمليات الطيران وحياة الشعب".

ولفتت الى أن "كلفة الفحص تغطي جميع مناطق الصين، وتشمل جميع مكاتب إدارة الحركة الجوية والشركات المشاركة في عمليات نقل الطيران المدني والطيران العام، ومقدمي الخدمات ذات الصلة ومشغلي المطارات ومنظمات التدريب على الطيران، وغير ذلك.

وأثناء العملية، سيتم التركيز على مجالات مثل بناء الفرق المهنية، وتنفيذ القواعد والمعايير، والقدرة على ضمان السلامة.

وكانت طائرة ركاب تقل 132 شخصًا قد تحطمت في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين يوم الاثنين، ما أدى الى مقتل جميع الركاب.

المصدر:يونيوز