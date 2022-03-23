الملك يستقبل البرهان لإجراء مباحثات واستعراض تطوير العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الإثنين، في قصره بالعاصمة الرياض، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان.

ورحب الملك برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومرافقيه في البلاد، فيما أبدى البرهان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك.

ووصل البرهان إلى العاصمة السعودية الرياض، عصر الإثنين في زيارة رسمية (غير محددة المدة) لبحث العلاقات السودانية وملفات إقليمية، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن البرهان بحث مع الملك السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تقويتها في كافة المجالات.

وأضاف بيان مجلس السيادة السوداني: “سيجري البرهان مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتناول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ووفق البيان، فقد دان رئيس مجلس السيادة السوداني، ما وصفها بالـ "الهجمات الحوثية على السعودية"، وقال إن "أمن المملكة هو أمن السودان"، وفق البيان.

وقد أقام ملك السعودية في ختام اللقاء مع الوفد السوداني، مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وتأجلت زيارة البرهان إلى السعودية التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، دون توضيح أسباب ذلك.

المصدر:يونيوز