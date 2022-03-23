النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۵مشاهدات
‍ پ

الملك يستقبل البرهان لإجراء مباحثات واستعراض تطوير العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.
رمز الخبر: ۶۴۶۸۷
تأريخ النشر: 22 March 2022

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الإثنين، في قصره بالعاصمة الرياض، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان.

ورحب الملك برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ومرافقيه في البلاد، فيما أبدى البرهان سعادته بزيارة المملكة، ولقائه الملك.

ووصل البرهان إلى العاصمة السعودية الرياض، عصر الإثنين في زيارة رسمية (غير محددة المدة) لبحث العلاقات السودانية وملفات إقليمية، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة.

وذكر البيان أن البرهان بحث مع الملك السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تقويتها في كافة المجالات.

وأضاف بيان مجلس السيادة السوداني: “سيجري البرهان مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تتناول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

ووفق البيان، فقد دان رئيس مجلس السيادة السوداني، ما وصفها بالـ "الهجمات الحوثية على السعودية"، وقال إن "أمن المملكة هو أمن السودان"، وفق البيان.

وقد أقام ملك السعودية في ختام اللقاء مع الوفد السوداني، مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وتأجلت زيارة البرهان إلى السعودية التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، دون توضيح أسباب ذلك.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس الوزراء يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر
الحكومة تعلن تجميد أصول رجال أعمال روس بأكثر من 800 مليون يورو
الأمن القومي: زمن الاعتداء الاسرائيلي من دون رد انتهى
اضراب لعمال البريد في تونس وسط تذمر من المواطنين
تونس تشارك في اجتماع مبادرة موناكو للمناخ
الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة تقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء القطيف
الجهاد: عملية النقب عبرت عن الأصالة الفلسطينية ووحده القضية
الرباط وفيينا تبحثان تعزيز آليات التعاون القضائي
مجلس النواب يناقش توسعة المقاعد الدراسية بحضور وزير التعليم
زيلينسكي يطالب اليابان بزيادة ضغوط العقوبات على روسيا
شركة "إيكزوتك" تصنع روبوتات لتسلق الرفوف من أجل تحسين الكفاءة
هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق عملية لفحص الطائرات لضمان السلامة المطلقة للرحلات
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية بـ 8 صواريخ "كاليبر" عالية الدقة
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل البلاد
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مستعد للتباحث مع بوتين.. وحلول الوسط المحتملة يجب طرحها على الاستفتاء بأوكرانيا
بايدن: لا نمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا وبوتين فشل في تقسيم الناتو
لا ناجين بعد العثور على حطام الطائرة التي تحطمت جنوب البلاد
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي ويبحثان العلاقات الثنائية
القوات الروسية توسع هجومها في مدينة ماريوبول جنوباً وتكثف من ضرباتها على المراكز العسكرية
اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة السابعة لاجتماعاتها
ريابكوف: العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار وعلى واشنطن التوقف عن التصعيد
18 عامًا على استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين
الأمم المتحدة: حوالي ربع سكان أوكرانيا أجبروا على الفرار في أقل من شهر واحد
السلطات الاسترالية تعيد الى الهند 29 قطعة أثرية بينها ست قطع للعبادات الهندوسية
طوكيو تعرب عن غضبها بسبب إنهاء روسيا المفاوضات بشأن جزر الكوريل
تعرف على سفرة السينات السبعة التقليدية للإيرانيين في عيد النوروز
محادثات غير معلنة بين القوى السياسية قبل جلسة البرلمان السبت المقبل
حظر فيسبوك وانستغرام في موسكو بتهمة القيام بـ"أنشطة متطرفة"
نواب مستقلون يؤكدون توجههم للبرلمان السبت المقبل لانتخاب الرئيس
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان