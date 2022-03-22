زيلينسكي أمام البرلمان الإيطالي: يجب فرض ​عقوبات​ أقوى وأقسى على روسيا

أشار الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي​، إلى أنه "تحدث مع ​البابا فرنسيس​، مرحباً بأي وساطة يقوم بها البابا مع ​روسيا​".

وأكد زيلينسكي في كلمة له أمام البرلمان الإيطالي، عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، أن "العاصمة كييف لا تزال قوية وصامدة، والقوات الأوكرانية تدافع عن ​أوروبا​ كلها".

وقال زيلينسكي، "إننا ساعدنا ​إيطاليا​ حين احتاجت ذلك وأرسلنا الأطباء والدواء وقت الوباء"، مضيفًا "نحتاج إلى مساعدة ودعم أكبر من إيطاليا لأننا نقوم بتأمين الشعب الإيطالي أيضا".

وتابع الرئيس الأوكراني أن "العدو يتقدم باتجاه السواحل الأوكرانية، وهو أمر يهدد الدول المجاورة لنا".

وشدّد زيلينسكي على ضرورة "رفض التعامل مع البنوك الروسية، وتوقيف كل أشكال التجارة مع روسيا"، وأضاف: "يجب فرض ​عقوبات​ أقوى وأقسى على روسيا".

المصدر:يونيوز