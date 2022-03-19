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وزير الدفاع: سلوفاكيا مستعدة لتقديم منظومة "إس-300" لأوكرانيا بمجرد الحصول على بديل

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، فياتشيسلاف ناد، اليوم، أن بلاده مستعدة لتقديم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" لأوكرانيا، بمجرد حصول براتيسلافا على بديل من الولايات المتحدة أو أي من الحلفاء في حلف الناتو.
رمز الخبر: ۶۴۵۵۳
تأريخ النشر: 18 March 2022

وقال ناد، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس: ننسق مع الولايات المتحدة في تعزيز أمن الجوار الأوكراني.

وتابع "نبحث مع الولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الآخرين إمكانية نشر وإرسال أو نقل منظومة "إس-300" للأوكرانيين. نحن مستعدون لذلك. مستعدون لفعل ذلك على الفور بمجرد الحصول على بديل مناسب".

وأضاف أن سلوفاكيا تتفاوض ليس فقط لاستبدال "إس-300"، ولكن أيضًا مقاتلات "ميغ-29" السوفياتية الصنع. وأعرب عن رغبته بالحصول على طائرات أميركية من طراز"إف-16"، بدلاً من ذلك.

واوضح إن البديل لأنظمة الدفاع الجوي يمكن أن تكون أنظمة مقدمة إلى سلوفاكيا أو ينشرها الحلفاء على أراضيها.

المصدر:يونيوز

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