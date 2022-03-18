الزاملي يستقبل السفير الهندي ويدعو لفتح مشاريع طبية وازالة العقبات امام المرضى العراقيين

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي خلال لقائه السفير الهندي الى فتح مشاريع طبية وازالة العقبات امام المرضى العراقيين في الهند.

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، أمس الاربعاء، وبحث معه عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الطبي بين البلدين.

ودعا الزاملي الى "توسيع العمل الاستثماري لاسيما في مجالي النفط والصحة، وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وفتح مشاريع طبية مشتركة والاستفادة من الكوادر الطبية الهندية في المجالات التخصصية الدقيقة غير المتوفرة في العراق"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة بين البلدين الصديقين، لازالة العقبات امام المرضى والمراجعين العراقيين المسافرين الى الهند، ووضع آليات واجراءات جديدة تتعلق بتواجدهم في المستشفيات الهندية، وتعامل الدليل السياحي الطبي معهم".

ولفت الزاملي الى "اهمية تقديم التسهيلات الممكنة لنقل رفات المتوفين بوباء كورونا من العراقيين في الهند الى البلاد".

المصدر:يونيوز