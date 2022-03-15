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حرس الثورة الإسلامية يوجه تحذيراً للكيان الصهيوني:

تكرار أي عمل شرير سيواجه رداً قاسياً ومدمراً

وأضاف البيان، نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من أن تكرار أي عمل شرير سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة.
رمز الخبر: ۶۴۳۵۹
تأريخ النشر: 14 March 2022

وجه حرس الثورة الإسلامية، اليوم الأحد، في بيان، تحذيراً للكيان الصهيوني، قائلا، إن تكرار أي عمل شرير سيواجه رداً قاسياً ومدمراً.

وأصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، يوم الاحد، بياناً قالت فيه، عقب الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن جرائم وأعمال هذا الكيان الخبيثة لن تمر دون رد، استهدفت الصواريخ القوية والدقيقة لحرس الثورة الإسلامية، الليلة الماضية، "مركز الصهاينة الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة".

وأضاف البيان، نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من أن تكرار أي عمل شرير سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة.

وتابع البيان، نطمئن الشعب الإيراني العظيم أن أمن واستقرار الوطن الإسلامي هو خط أحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولن نسمح لأحد بالتهديد أو الاعتداء عليه.

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