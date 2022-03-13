الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية

ألغت الخطوط الجوية التركية 407 رحلات مجدولة لها من وإلى ولاية إسطنبول، كان من المقرر إجراؤها السبت، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية، أنه تم إلغاء إجمالي 407 رحلة مجدولة ، 357 منها من/ وإلى مطار إسطنبول

وأشار البيان إلى أن 50 من وإلى مطار صبيحة غوكشن في الجانب الأسيوي من المدينة تم الغاؤها وذلك نظرًا لظروف الطقس السيئة.

وإزدادت كثافة الثلوج المتساقطة على إسطنبول شمال غربي تركيا، بعد موجة عاصفة ثلجية بدأت أول أمس الخميس.

ووفق الأرصاد الجوية التركية، تعد هذه العاصفة الثلجية الأولى من نوعها في إسطنبول خلال شهر مارس/ آذار منذ 35 عامًا.

ووصلت العاصفة إسطنبول الخميس، ويتوقع أن تغادر بحلول الاثنين المقبل، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

والأربعاء، أعلنت ولاية إسطنبول، تعليق التعليم لغاية الإثنين المقبل، في خطوة احترازية أمام موجة الثلوج.

المصدر:يونيوز