الأسهم الأوروبية تتراجع في انتظار نتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس للمرة الأولى فى 5 جلسات، ضمن عمليات انتعاش قوية من أدنى مستوى فى 13 شهرا.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد الإعلان عن جولة من محادثات السلام على المستوى الوزاري بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية، وتنتظر الأسواق فى الوقت الحالي نتائج الاجتماع الذي عقد فى مدينة أنطاليا فى تركيا.

وانخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 4.7%، فى أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ليرتد بقوة من مستوي 405.61 نقطة الأدنى منذ شباط /فبراير 2021.

ويعد المكسب المحقق فى جلسة الأمس الأربعاء هو الأفضل لمؤشر أوروبا الرئيسي منذ آذار/مارس 2020 ،بعد تحسن معنويات المخاطرة على نطاق كبير فى معظم أسواق المال العالمية.

وتراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا، مع انخفاض بحوالي 3.75%، ليفقد جزء من مكاسبه القوية التي حققها فى الجلسة السابقة.

المصدر:يونيوز