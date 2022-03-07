الدفاع الروسية: فتح ست ممرات إنسانية جديدة في أوكرانيا والسيطرة على ست مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم فتح ست ممرات إنسانية جديدة لإجلاء المدنيين خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تمت السيطرة على ست مناطق.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إنه جرى فتح ست ممرات إنسانية جديدة لإجلاء المدنيين خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تمت السيطرة على ست مناطق.

وقال متحدث الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية سيطرت على ست تجمعات أخرى في أوكرانيا، هي أوروزينوي ونوفودونتسكوي ونوفومايورسكوي ودوروجنيانكا وزاجورنوي وتشريفنوي".

وعن الممرات الإنسانية أوضح أنه تم "اليوم، من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو ، تنفيذ وقف إطلاق النار، وفتحت ستة ممرات إنسانية من كييف إلى غوميل ؛ وإثنان من ماريوبول إلى زابوروجي وروستوف أون دون ؛ وواحد من خاركوف إلى بيلغورود ؛ واثنان من سومي إلى بيلغورود وبولتافا ".

ووفقًا للمتحدث باسم الوزارة، فقد تم تقديم معلومات مفصلة حول الممرات الإنسانية إلى الجانب الأوكراني مسبقًا ، وكذلك إلى الهياكل المتخصصة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار إلى أنه خلال افتتاح الممرات الإنسانية، ستقوم القوات المسلحة للاتحاد الروسي "بمراقبة موضوعية مستمرة للإخلاء باستخدام طائرات بدون طيار".

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قال كوناشينكوف إنه"بالأمس ، في حوالي الساعة 17.00 بتوقيت موسكو ، في شارع بوبيدي في ماريوبول، تواجه جنود من قوات دفاع دونيتسك بوحدة من القوميين الأوكرانيين المسلحين. قاد المسلحون أكثر من 150 مدنيًا أمامهم، مختبئين وراءهم" كدرع بشري".

وأضاف: "بعد اكتشافهم مقاتلي قوات الدفاع الشعبية، فتح القوميون الأوكرانيون النار عليهم من خلف ظهور المدنيين. ونتيجة لإطلاق النار من قبل النازيين الأوكرانيين، قتل أربعة مدنيين وجرح خمسة".

وتابع كوناشينكوف، قائلاً إن مقاتلي دونيتسك أخذوا المدنيين المحررين من ماريوبول عبر منطقة فينوغرادنوي إلى المنطقة الخاضعة للسيطرة، مؤكدا أنهم "كلهم تلقوا المساعدة اللازمة".

وأردف: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الروسية والدفاع الجوي العسكري ثلاث طائرات Su-27 أخرى تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بولتافا ، وطائرة سوخوي-25 في منطقة غوستوميل ، وطائرتان هليكوبتر من طراز إم آي-24 في منطقة ماكاروف، وثماني طائرات بدون طيار ، بما في ذلك طائرات بيرقدار".

وأوضح أن قاذفة وطائرات هجومية أصابت ثلاثة أنظمة صواريخ بوك إم 1 المضادة للطائرات ومحطتي رادار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر:يونيوز