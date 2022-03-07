غوتيريش يحث على السماح بمرور آمن للمدنيين في ماريوبول وخاركيف وسومي في أوكرانيا

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على وقف القتال في أوكرانيا للسماح بمرور آمن للمدنيين، في مدن ماريوبول وخاركيف وسومي، بالإضافة لجميع الأماكن الأخرى المحاصرة في النزاع، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال غوتيريش، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد إنه "من الضروري للغاية وقف القتال في أوكرانيا للسماح بمرور آمن للمدنيين من ماريوبول وخاركيف وسومي، بالإضافة إلى جميع الأماكن الأخرى المحاصرة في النزاع، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى هناك".

هذا وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز