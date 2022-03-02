النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

قائد القوات الجوية الإيرانية يأمل بتعزيز التضامن مع إسلام آباد وتوسيع التعاون الثنائي

أكد قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد طيار حميد واحدي، إن إيران مستعدة لتبادل الخبرات مع القوات الجوية الباكستانية، معربا عن أمله في أن یسهم تعزیز التضامن بين البلدین في توسیع التعاون الثنائي.
رمز الخبر: ۶۳۸۲۲
تأريخ النشر: 01 March 2022

وفي تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، علی هامش زیارته الرسمیة الی باکستان، قال واحدي "عقدنا إجتماعا مهما مع قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال ظهير أحمد بابر، وأکد الجانب الباكستاني ضرورة تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الایرانیة، وفي المقابل نرحب بتوسيع العلاقات الثنائية مع باكستان بهدف ارساء الأمن و الاستقرار فی البلدين".

وأعرب عن أمله في أن "یسهم تعزیز التضامن بين إيران وباكستان في توطيد التعاون الثنائي، خاصة في المجالين العسكري والجوي".

وأضاف إن "القوات الجوية الإيرانية والباكستانية أحرزت تقدمًا جيدًا في مختلف المجالات، وأعرب عن أمله في أن یستفید البلدان من هذه الفرص بشكل متبادل".

وقال العميد واحدي "نحن مستعدون لتبادل الخبرات والمعرفة مع القوات الجوية الباكستانية"، معربا عن "أمله في تطوير هذه العلاقات المستقرة".

وتابع: "حققت القوة الجوية بالجيش الايراني تقدمًا على مدى السنوات الـ 43 الماضية وکان الحظر الامریکي أحادي الجانب على إيران، نعمة خاصة للقوات المسلحة الایرانیة ومنها سلاح الجو للجیش وجعلنا مكتفين ذاتيًا في کثیر من المجالات".

واوضح قائلا: "العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعية وبلغنا الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات العسكرية رغم فرض الحظر علی ایران".

وكان قد وصل قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حميد واحدي، إلى إسلام آباد قبل یومین في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني.

وشهدت العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المجال العسكري والأمني، وتبادل وفود من القوات المسلحة للبلدين.

والتقى العميد طيار واحدي، امس الاثنين قائد القوة الجوية للجيش الباكستاني، الجنرال ظهير أحمد بابر في إسلام أباد.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ناشطون سياسيون: قرار مجلس الأمن الأخير تجاه اليمن لم يأت بجديد علينا
ناشطون سياسيون ردا على قرار مجلس الامن: صنعاء طورت قدراتها العسكرية وقادر على المواجهة
السلطات تنظم "سباق الصحراوية" بمشاركة إسرائيلية في منطقة الداخلة
تضارب في المواقف الصهيونية حول الازمة الأوكرانية بين إرضاء الغرب والخوف من الروس
قائد القوات الجوية الإيرانية يأمل بتعزيز التضامن مع إسلام آباد وتوسيع التعاون الثنائي
خبراء يؤكدون أنه من الصعوبة أن تجد أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي
الرئيس الأسد وعلي أصغر خاجي يبحثان تطورات مفاوضات أستانا وفيينا والوضع في أوكرانيا
الزاملي: البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق
بن زايد وبوتين يتفقان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتبادل العلمي
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
الحلبوسي يحدد الاسباب الرئيسية لتغيير سعر صرف الدولار
بكين: المحاولات الأمريكية لدعم تايوان ستكون غير مجدية
الحكومة ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة
وزارة الدفاع: قواتنا قطعت على الوحدات الأوكرانية طرق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل
حكومة فتحي باشاغا تنال ثقة البرلمان الليبي بـ 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة
دي مايو بعد لقائه الرئيس تبون: نهتم بالحصول على مزيد من الغاز من الجزائر
اللواء صفوي: إيران ستتحول إلى قوة آسيوية
تفاعلات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على إيران وتركيا وسوريا والكيان الصهيوني المؤقت
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28-2-2022
تجدد القصف الصاروخي على خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية
محلل سياسي: تبعات الأزمة الأوكرانية ستحدث تغييرات على مستوى المنطقة اجتماعيا وسياسيا
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
ماذا يعني غزو روسيا لأوكرانيا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟
أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا
كيف يمكن أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا
بوتين يصف الغرب بأنه "إمبراطورية الأكاذيب" بعد العقوبات الغربية على روسيا
شهيدان و3 جرحى باشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
توزيع جوائز مهرجان السعيدية السينمائي
الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد