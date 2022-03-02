زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة لكييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي التي جرت في بيلاروس يوم الاثنين، لم تحقق النتائج المرجوة لكييف.

وقال زيلينسكي في كلمة له مساء أمس الاثنين: "حتى الآن لا توجد هناك النتيجة التي كنا نرغب فيها".

وأشار إلى أن "روسيا أفصحت عن مواقفها، ونحن تحدثنا عن بعض النقاط من جانبنا من أجل إنهاء الحرب. وقد تلقينا بعض الإشارات".

وأضاف أنه "بعد أن يعود الوفد إلى كييف، سنحلل ما سمعناه وسنحدد الطريقة للانتقال إلى الجولة الثانية من المحادثات".

وجدد زيلينسكي دعوته للدول الغربية لزيادة الضغط على روسيا من خلال فرض "عقوبات صارمة".

وكانت المحادثات بين وفدين من روسيا واوكرانيا قد جرت يوم الاثنين في مقاطعة غوميل البيلاروسية، بمشاركة وفد روسي برئاسة مساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز