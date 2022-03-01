الشيخ عكرمة صبري: المقاومة طريقنا لتحرير الأقصى والمقدسيون على العهد والوعد

أكد إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الإثنين، أن المسجد المبارك للمسلمين وحدهم وغير قابل للتنازل والمفاوضات.

وقال الشيخ صبري في كلمة له خلال مؤتمر "المقاومة طريق التحرير"، إن المسجد الأقصى غير قابل للتنازل والمفاوضات، مضيفا أن أهل بيت المقدس على العهد والوعد، مرابطون ثابتون.

وأضاف أن ذكرى الإسراء والمعراج تذكرنا بمدينة القدس والمسجد الأقصى، داعيا المسلمين إلى أن يحيوا هذه الذكرى في قلوبهم وعقولهم. وقال "نحن بحاجة إلى نشر الرواية الإسلامية التي تعتمد على الكتاب والسنة"، والتي تؤكد حقنا الشرعي بالأرض المقدسة.

وأكد الشيخ صبري أن الفلسطينيين شعب واحد، وجزء من الشعب العربي والأمة الإسلامية جمعاء، مضيفا أن ذكرى الإسراء والمعراج مؤشر على أن تبقى القدس حاضرة في كل يوم، وليس في المناسبات فقط.

المصدر:يونيوز