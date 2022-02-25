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القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة مسيرة إماراتية

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع يعلن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة استطلاع أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي.
رمز الخبر: ۶۳۵۱۰
تأريخ النشر: 25 February 2022

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، أنّ الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة أميركية الصنع من نوع MQ9، تابعة لسلاح الجو الإماراتي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "دفاعاتنا تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع MQ9 أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي أثناء قيامها بمهام عدائية فجر اليوم في أجواء محافظة الجوف".
ولفت سريع إلى أنّ عملية الاستهداف تمّت بـ"صاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد".

المصدر:وكالات+الميادين.نت

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