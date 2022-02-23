مندوب روسيا: حرب أمريكا على العراق في 2003 قتلت آلاف الآمنين ولم يستلم ذويهم أي تعويضات

دعا المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إلى رفع العقوبات بشكل كامل عن العراق، بعد دفعه كامل التعويضات للكويت، عن الغزو الذي شنه قبل أكثر من 30 عاماً، فيما أشار إلى أن ذوي مئات آلاف الآمنين الذين قُتلوا بالحرب التي شنتها أمريكا على العراق في 2003 لم يستلموا أي تعويضات.

وقال المندوب الروسي بكلمته التي ألقاها نيابةً عن رئيس لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الامن مساء امس الثلاثاء: "يجب رفع العقوبات بشكل كامل عن العراق، ويجب ألا ننسى أن العراق تعرض إلى غزو من الولايات المتحدة وبعض حلفائها عام 2003، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتبين وجودها، ما يمثل اختراقاً للقانون الدولي".

وأضاف أن "هذه الحرب التي بُنيت على معلومات مضللة، أدت إلى وفاة مئات آلاف العراقيين الآمنين، وتدمير وتهجير الملايين"، مشيراً إلى أن "هذه الحرب أدخلت العراق بفوضى كبيرة نتيجة هذا الاحتلال لهذا اليوم".

وأكد المندوب الروسي أن "عوائل العراقيين المتوفين لم يستلموا أي تعويضات عمّا لحق ببلادهم من تدمير متعمد في عملية لم يتحمل عواقبها أحد، في خرق للمواثيق لأسلحة تبين عدم وجودها".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع أنهى بموجبه رسميًا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990".

وجاء هذا القرار بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

المصدر:يونيوز