كتائب المجاهدين تُطلق مناورات "الوعد المفعول 4" غرب مدينة رفح

أطلقت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، مناورات "الوعد المفعول 4"والتي تحاكي عدة سيناريوهات دفاعية وهجومية، والتي سيسمع خلالها انفجارات وإطلاق نار غرب مدينة رفح.

وتتضمن المناورة محاكاة للوحدات القتالية وهي تتصدى لمدرعات وناقلات العدو وقواته الخاصة باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة القتالية المتنوعة.

وأبرزت مناورات "الوعد المفعول" التي نفذتها كتائب المجاهدين، محاكاة إبرار جنود مشاة لجيش الاحتلال على الساحل في مواقع عدة، والتصدي لهذه القوات المعادية، بالإضافة إلى محاكاة اقتراب زوارق مختلفة للعدو من نقاط التماس واستهداف هذه الزوارق بأسلحة متنوعة.

المصدر:يونيوز