فصائل المقاومة تحذر الاحتلال الاسرائيلي من مواصلة مخططاته ومشاريعه الاستيطانية

حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لافتة إلى أنها لن تتوانى عن حماية الوجود والمقدرات الفلسطينية.

حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لافتة إلى أنها لن تتوانى عن حماية الوجود والمقدرات الفلسطينية.

وشددت الفصائل، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة على أن "سيف القدس لا زال مشرعا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية ومقدساتها المباركة".

وذكرت أن "سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق ذوي الأسرى وأبطال العمليات الموجعة والتي كان آخرها هدم منزل الأسير محمود جرادات تنم عن عقلية فاشية انتقامية".

وشددت على أن "هذه السياسة لم ولن تكسر إرادة المقاومة، وستكون دافعا ووقودا لاستمرارها".

المصدر:يونيوز