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وزير الخارجية: نجحنا مع حلفائنا في تفادي تصعيد روسي أكبر

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، أن جهودها الديبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت في تفادي تصعيد روسي أكبر.
رمز الخبر: ۶۳۰۴۴
تأريخ النشر: 15 February 2022

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، أن جهودها الديبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت في تفادي تصعيد روسي أكبر.

وقال وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا للصحفيين، اليوم الثلاثاء، "تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد. نحن في منتصف شباط/فبراير ونرى أن الديبلوماسية لا تزال مستمرة".

وتأتي تصريحات كوليبا غداة ترك روسيا المجال مفتوحا أمام مزيد من المحادثات مع دول الغرب، بهدف وضع حد لأزمة نجمت عن معارضة موسكو لتوسع حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا، واحتمال انضمام أوكرانيا للحلف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن جزءا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا والبالغ عديدها أكثر من 100 ألف عسكري، باشرت العودة إلى ثكناتها بعد الانتهاء من مناورات عسكرية.

ويشكك مسؤولون أوكرانيون منذ أسابيع في تقارير للاستخبارات الأميركية تشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم وشيك على جارتها الواقعة غربا. غير أن كوليبا شدد على أن منسوب التوتر لا يزال مرتفعا عند الحدود الأوكرانية، وبأنه لا يزال يتعين على روسيا سحب قواتها المتبقية. وقال "لدينا قاعدة: لا تصدق ما تسمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحابا، سنصدق حصول خفض للتصعيد".

وكانت قد حشدت روسيا 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية مثيرة المخاوف من أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب.

المصدر:يونيوز

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