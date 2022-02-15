وصول شحنة مساعدات إلى مرفأ بيروت قادمة من القاهرة

وصلت لمرفأ بيروت اليوم الإثنين، دفعة من المساعدات المصرية للبنان، حيث شارك في استقبالها وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، ووزير الداخلية بسام مولوي، والسفير المصري في لبنان ياسر علوي، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وصلت لمرفأ بيروت اليوم الإثنين، دفعة من المساعدات المصرية للبنان، حيث شارك في استقبالها وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، ووزير الداخلية بسام مولوي، والسفير المصري في لبنان ياسر علوي، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وصرّح السفير المصري بأن الشحنة هي اﻷكبر على اﻹطلاق بين شحنات اﻹغاثة التي وصلت للبنان منذ انفجار مرفأ بيروت، وتتضمن أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة كالضغط والقلب والسكري فضلاً عن مستلزمات علاج فيروس كورونا، إلى جانب مساعدات غذائية.

وأضاف أن مكونات الشحنة أعدت بالتنسيق مع الجانب اللبناني وبناء على احتياجاته، حيث تم ترتيبها خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس ميقاتي في القاهرة خلال شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أن الرسالة المصرية وصلت بأن لبنان ليس متروكا في أزمته، موضحاً أن قوى اﻷمن وفوج اﻹطفاء ستستفيد من المساعدات الغذائية والدوائية واﻹغاثية المصرية التي وصلت اليوم، ومجددا الشكر للقيادة المصرية والرئيس المصر على الدعم المصري المستمر للبنان.

واستعرض رئيس الهيئة العليا للإغاثة آلية توزيع المساعدات التي ستستفيد منها المستشفيات العامة وعدد من الجهات اللبنانية وعلى رأسها وزارتي الصحة والداخلية، والمناطق التي تحتاج لمساعدات إغاثية.

المصدر:يونيوز